Проїзд у Дніпрі подорожчає удвічі

У місті Дніпро з 5 серпня вартість тарифів на проїзд у комунальному транспорті зросте з 1,5 до 4 гривень.

Про це повідомляє сайт КП "Дніпровський електротранспорт".

"Відповідно до рішення виконкому Дніпровської міської ради з 5-го серпня 2018 року вартість проїзду пасажирів та перевезення багажу в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) КП "Дніпровський електротранспорт" становить 4 гривні", - йдеться в повідомленні.

Одноденний проїзний коштуватиме 10 гривень, тижневий - 60 гривень, проїзний на 1 місяць на 1 вид транспорту коштуватиме 220 гривень, на два види 260 - гривень.

Студентський і учнівський квитки на 1 вид транспорту котуватимуть 110 гривень, на два види - 130 гривень.

Для пільгових категорій збережеться безкоштовний проїзд.

За даними "Інтерфакс-Україна", також з 2 до 4 гривень зросте вартість проїзду у метрополітені Дніпра.