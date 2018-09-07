Проблемы с перевозками на "Укрзализныце" бьют по курсу гривны

Проблемы с перевозкой "Укрзализныцей" промышленной и аграрной продукции и сырья нанесли удар по курсу национальной валюты.

Об этом заявил глава парламенткого комитета по промышленной политике Виктор Галасюк.

"Горно-металлургический комплекс, на который приходится 45% грузоперевозок "УЗ", потерял в августе 68 млн долл. Это прямой "минус" для платежного баланса и ВВП одновременно", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что сегодня на железной дороге критически не хватает локомотивов.

"Тарифы "УЗ" за год подняли на 40%. Зато годовой план капитальных инвестиций пока выполнен лишь на 19% (3,5 млрд грн. из 18,4 млрд). То есть средства с промышленности взыскали, а проблему перевозок не решили", - подчеркнул Галасюк.

Глава парламентского комитета выразил уверенность, что в сложившейся ситуации необходимо искать альтернативы. В частности, аренду локомотивов из Казахстана, Беларуси, стран Балтии, как это ранее предложило объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Галасюк также заявил о намерении поднять данную проблему перед премьер- министром Владимиром Гройсманом во время "часа вопросов" к правительству. Глава комитета выразил уверенность, что премьер должен взять решение проблемы с перевозками на "Укрзализныце" под личный контроль.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков выразил уверенность, что украинские металлургические предприятия из-за проблем с логистикой не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Президент "Укрметаллургпрома" напомнил, что в текущем году украинские меткомбинаты увеличили выплавку стали на 6% без учета временно потерянных территорий.

"Но рост мог быть не 6%, а 10% и больше. К сожалению, мы не можем оперативно и в нужных объемах подвезти сырье на наши предприятия, вывезти готовую продукцию, и это относится как к металлургической продукции, так и к железорудному сырью", - акцентировал Каленков.