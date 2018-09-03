Продан опроверг информацию о покупке курортного комплекса в Турции за $500 тыс

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан опроверг информацию о приобретении им в Турции курортного комплекса за $500 тыс. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Читаю в интернете очередную порцию слухов о якобы "найденном" у меня заграничном курорте. Одно из изданий пошло дальше и "нашло" у меня еще яхту, виллы в Испании и даже самолет! Конечно, все это фейк. Все мое имущество указано в декларации", - написал Продан.

По его словам, такую информацию "раскручивают" с целью давить на чиновника.

Искали и проверяли долго и тщательно, но ничего реального предъявить не смогли. Поэтому прибегли к откровенной фальсификации. Эта выдумка с "курортом" не имеет никакой перспективы, любая незаангажированная проверка это подтвердит", - подчеркнул глава ГФС.

Он добавил, что будет продолжать бороться к контрабандой.

"Отката в этом вопросе не будет. Как не будет отката и в вопросе блокирования схем с фиктивным НДС", - резюмировал Продан.

Продан возглавляет ГФС с марта 2017 года. 17 июля 2018 года он заявил, что готов к проверке своей деятельности правоохранителями.

22 августа глава ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе. Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник Генеральной прокуратуры Сергей Сердюк.

28 августа агентство "Українські новини", ссылаясь на источник в Генеральной прокуратуре, сообщило, что проверяются обстоятельства возможного приобретения Проданом курортного комплекса в Турции в рамках расследования уголовного производства, которое ведут антикоррупционные органы.

Издание INSIDER, ссылаясь на постановление Печерского районного суда Киева, сообщило, что недвижимость, вероятно, приобретенная в Турции Проданом, оценивается в $562 341.