Продажа ОПЗ может состояться в конце года - Билоус

Фонд государственного имущества заново запустил подготовку к приватизации Одесского припортового завода и рассчитывает на его успешную продажу под конец 2017 года, заявил глава ФГИ Игорь Билоус.

"Мы запустили процесс, будем выбирать нового советника. И я думаю, что на вторую половину, под конец года, может состояться продажа. Это связано прежде всего с конъюнктурой мирового рынка химической продукции, то есть аммиака и карбамида. Мы сейчас наблюдаем небольшое оживление этого рынка. С точки зрения стратегии этой отрасли оживление будет происходить и дальше, вплоть до 2022 года", - отметил он.

Как известно, Фонд госимущества не смог продать ОПЗ 18 июля 2016 года, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн ($ 525 млн). Послушавшись МВФ и ЕБРР правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза - до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн), и продлило срок приватизации завода. Однако конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок от компаний, которые ранее проявляли интерес к покупке предприятия.

7 декабря 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.

Накануне сообщалось, что глава Фонда госимущества Игорь Билоус подал заявление об увольнении с занимаемой должности. По материалам: 112 Украина