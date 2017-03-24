Ъ: Продажа Сбербанка сорвана из-за липецкой фабрики Roshen

По данным источников, сделка по продаже Сбербанка в Украине сорвалась в последний момент, а цена на "дочку" ВТБ снизилась до $50 млн

Крупнейшая сделка по продаже украинских структур российского Сбербанка в последний момент сорвалась, пишет КоммерсантЪ.

По информации издания, ценовое предложение потенциальных покупателей ВТБ (Украина) снизилось до $50 млн, а крупнейшая сделка по продаже украинских структур Сбербанка в последний момент сорвалась. Исходно обсуждалась цена в $680 млн, но украинская сторона попыталась сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики холдинга Roshen.

По словам одного из источников издания, переговоры активизировались в декабре, после того как с украинской стороны к ним присоединились управляющий директор ICU Макар Пасенюк и бизнесмен Игорь Воронов. В чьих именно интересах они велись, собеседник не говорит, но, по данным другого источника, бенефициаром является президент группы DCH и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский. Инвестгруппа ICU - консультант Roshen по покупке и продаже активов, в 2007-2014 годах ее совет директоров возглавляла нынешний руководитель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Ярославский - основной претендент на украинский Сбербанк, подтверждает другой собеседник издания. Информация об интересе бизнесмена к активу впервые появилась в мае 2016 года. С тех пор переговоры велись с переменным успехом. Стороны, по словам источника, были близки к достижению договоренностей дважды, но сначала Сбербанк потребовал обеспечение в виде личного поручительства Ярославского, на что тот не согласился, а потом "в дело вмешалась большая политика".

В конце января Пасенюк предложил сделать частью сделки "понятийное соглашение, которое также включало бы продажу липецкой фабрики Roshen", говорит источник.

Сделка по продаже украинского Сбербанка, по данным источников, была заблокирована на президентском уровне. "Исходно было предложено $680 млн, но после озвученной стоимости ЛКФ в $250 млн при реальной не более $120-140 млн переговоры потеряли всякий смысл для российской стороны", - отметил один из них. Результатом, по его мнению, стало объявление 20 января Roshen об остановке производства ЛКФ и о планах по консервации объектов с апреля.

"Развал сделки по ЛКФ сыграл роль катализатора для введения украинскими властями санкций в отношении российских госбанков", - считает источник издания в правительстве РФ.

Переговоры по украинским "дочкам" ВТБ также в последнее время вел Пасенюк, утверждают источники. Предыдущие попытки не увенчались успехом из-за неготовности головного ВТБ оставить фондирование, предоставленное "дочкам". Это подтверждал в интервью осенью 2016 года первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Но санкции сделали возврат средств невозможным в любом случае.

Группа ВТБ хотела получить за ВТБ (Украина) около $200 млн, что примерно соответствует вложениям, говорит источник на украинском рынке, но проблема в том, что кредитный портфель "весьма проблемный". По словам другого собеседника, сейчас за актив дают только около $50 млн. Интересовались "разные претенденты, но далеко дело не зашло". По его информации, БМ-банк группа ВТБ продает отдельно, результаты пока неизвестны.

Напомним, ранее Пасенюк в интервью LIGA.net заявлял, что продажа российских активов корпорации Roshen на сегодня невозможна.