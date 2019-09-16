Проект Бюджета-2020: прожиточный минимум в следующем году вырастет до 2 189 грн

В проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума до 2 189 гривен, сообщает УНН.

Рост размеров прожиточного минимума будет происходить 1 июля и 1 декабря соответствующего года.

Прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;

- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;

Для трудоспособных лиц:

- с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;

- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 гривен.

Напомним, проект бюджета на 2020 год будет изменен в ходе обсуждения между первым и вторым чтением.