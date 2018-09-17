Проект госбюджета-2019 будет представлен в Раде 21 сентября - Парубий

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год будет представлен в парламенте в пятницу, 21 сентября, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Правительство вовремя внесло проект бюджета в парламент. Он зарегистрирован. Вы сможете с ним познакомиться на сайте, и в пятницу мы сможем, согласно закону, пройти представление проекта закона о государственном бюджете Украины и, таким образом, мы сможем начать дискуссию о принятии нового украинского бюджета", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Как сообщилось, проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год законопроект No9000) поступил в Верховную Раду 15 сентября.

Накануне, 14 сентября, на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил проект госбюджета-2019, после чего правительство одобрило его и направило в парламент.