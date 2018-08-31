Проект Госбюджета внесут в ВР до 15 сентября - Розенко

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает его пресс- служба.

"В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект Государственного бюджета в Верховную Раду", - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, значительная часть средств государственного бюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

"Это наш долг - и мы его выполним", - отметил он.

Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

"Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий", - сказал он.

По его словам, Государственный бюджет на 2019 бюджет будет социально направленным и одновременно реальным.

"Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр", - подытожил вице- премьер.