Проезд из Киева в аэропорт Борисполь подорожал до 100 гривен

Проезд в автобусах Skybus между железнодорожным вокзалом Киева "Киев- Пассажирский" и аэропортом Борисполь подорожал с 80 до 100 грн, сообщает avianews.com.

Также увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт Борисполь с 50 до 60 грн.

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года.

В прошлый раз повышение цены проезда происходило год назад. С 1 января 2017 года стоимость проезда от вокзала в аэропорт Борисполь возросла с 60 до 80 грн, а от метро Харьковская в аэропорт - с 35 до 50 грн.

Сейчас регулярное сообщение между аэропортом Борисполь и центральным железнодорожным вокзалом Киева обеспечивают только автобусы Skybus.

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