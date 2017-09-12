Профільний комітет рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про фінансовий лізинг

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про фінансовий лізинг. Про це повідомляє Інформаційне управління парламенту.

Під час засідання Комітету зазначалося, що розробка проекту нової редакції Закону «Про фінансовий лізинг» викликана необхідністю привести законодавство у відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом.

Також є необхідність усунення суперечливих дефініцій та тлумачень, що описують лізингові; усунення колізій між загальним цивільним та специфічним фінансовим законодавством, створення необхідних умов для залучення через механізм лізингу реальних інвестицій.

Законопроектом №6395 пропонується викласти Закон «Про фінансовий лізинг» у новій редакції. Крім того, пропонується внести низку змін до Кримінального та Цивільного кодексів, до законів України «Про дорожній рух», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».

Народні депутати підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме:

посиленню на законодавчому рівні захисту прав споживачів лізингових послуг, зокрема від недобросовісних дій лізингодавців щодо непрозорої структури плати за такі послуги і її суттєве завищення;

значному розширенню пропозиції на ринку довгострокових ресурсів для українських підприємств, і відповідному підвищенню їх конкурентоспроможності;

збільшенню бюджетних надходжень від росту виробництва товарів і послуг, що будуть вироблятись на придбаних у лізинг основних засобах;

здешевленню лізингових операцій для їх кінцевих користувачів – лізингоодержувачів;

мінімізації ризиків учасників лізингових правовідносин;

розвитку стабільного, конкурентного та багатопрофільного фінансового ринку України.