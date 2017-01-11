Прогноз экспертов: В этом году в Украине закроют еще 50 банков

Независимая ассоциация банков Украины прогнозирует банкротство около 50 финучреждений в 2017 году.

Об этом в комментарии Deutsche Welle заявил председатель совета ассоциации Роман Шпек.

По его словам, основанием для такого прогноза стал тот факт, что по данным ассоциации, у 50 банков на сегодняшний день нет достаточного количества средств для выполнения требований Национального банка Украины по докапитализации (размер регулятивного капитала банка должен быть не менее 200 млн гривен).

"Банки с недостаточным уровнем капитала должны найти деньги. В противном случае их акционеры должны принять какое-то другое решение- покинуть рынок или объединиться друг с другом", - сказал Шпек.

Напомним, Платинум банк признан неплатежепособным. Финучереждение не смогло достигнуть положительного значения капитала.

Ранее "Вести" писали о том, рухнут ли крупные банки. "Дадут добро - Гонтарева начнет валить их снова", - считают эксперты. Делать долгосрочные прогнозы экономисты не берутся.

Также мы выяснили, чего ждать от банков Украины: кому доверить деньги, а кто - в зоне риска. "Вести" составили список надежности финучреждений, а также проанализировали отношения их собственников с властью.