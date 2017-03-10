Прокачка ДТ по трубопроводу из РФ не останавливалась - трейдеры

Трейдеры опровергают приостановку поставок дизельного топлива из России по трубопроводу ПрикарпатЗападТранс

Прокачка российского дизельного топлива по трубопроводу ПрикарпатЗападТранс не останавливалась и идет в полном объеме.

Об этом сообщили LIGA.net владельцы двух компаний импортеров.

"По состоянию на 10 марта все заявки на поставку топлива выполнялись", - сообщил агентству владелец компании-импортера. Эту же информацию подтвердил LIGA.net топ-менеджер другого нефтетрейдера.Ранее российское агентство Интерфакс сообщило, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в течении месяца не оформляет документы на поставку в Украину дизельного топлива по трубопроводу.

По данным российской Транснефти, поставки якобы были приостановлены 8 февраля 2017 года "в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов".

В начале сентября 2016 года Россия приостанавливала поставки дизтоплива в Украину по трубопроводу. По итогам первого полугодия 2016 года доля российских поставок дизтоплива на рынке Украины составила 32% всего импорта.

По данным LIGA.net, в январе в Украину по трубопроводу Прикарпатзападтранс было поставлено 18% всего дизтоплива (около 52 тыс. тонн).

Оператором трубопровода является компания Прикарпатзападтранс. Она официально оформлена на гражданина Германии Анатолия Шефера. В 2015 году российская Транснефть объявила о продаже украинского участка нефтепродуктопровода малоизвестной компании из Швейцарии International Trading Partners AG, владельцем которой формально числится Шефер.

По данным международного агентства Argus, нефтепродуктопровод контролирует швейцарская компания Proton Energy Group, покупатель украинских активов Роснефти.