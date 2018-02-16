Прокуратура: Директор Элита-центр пытался провернуть новую аферу

Директора "Элита-центр" задержали в Киеве по подозрению в попытке провернуть очередную аферу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры No9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости "Элита центр", - сказано в сообщении.

Установлено, что директор ООО "Элита центр", действуя в сговоре с руководителем ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД", требовал $50 тыс от владельца квартиры в новостройке "Элита центр" за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

Злоумышленники за вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыв существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям.

В четверг, 15 февраля, директор ООО "Элита центр" был задержан по месту своего проживания, а его сообщник - под зданием Оболонского райсуда столицы сразу после получения денег.

В настоящее время по согласованию с Киевской местной прокуратурой No9 директору ООО "Элита центр" и ООО "Строительно-инвестиционная компания" ПСП ЛТД" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-3 УК (подкуп должностного или юридического лица).

Подозреваемым готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

11 апреля 2016 года Подольский райсуд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере более 384 млн 266 тысяч гривень одному из обвиняемых по делу аферы Элита-Центра Александру Шахову. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.