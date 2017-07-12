Прокуратура обыскивает "Укрэнерго"

В помещении ГП "НЭК "Укрэнерго" сотрудники прокуратуры проводят обыски, заявил директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян на своей странице в Фейсбук в среду утром.

"Ну что, у нас обыски! Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", - говорится в сообщении.

По его словам сотрудников "Укрэнерго" не пускают на рабочие места. "Стратегическое госпредприятие парализовано "всевидящим оком" Генпрокуратуры", - подчеркнул М.Бно-Айриян