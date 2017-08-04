Прокуратура передала ПАО "Укрзалізниця" тысячу вагонов Клименко - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что прокуратура по решению Печерского районного суда Киева передала в пользование ПАО "Укрзалізниця" тысячу полувагонов, принадлежащих компаниям группы Unison, связанной с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, передает корреспондент "ГОРДОН".

Об этом Матиос заявил на совместном брифинге с главой "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном 4 августа.

По словам Матиоса, Клименко с 2013 года получал доход от использования этих полувагонов в размере от 10 до 12 млн грн ежемесячно.

Он также сообщил, что стоимость этих вагонов - порядка $40 млрд.

"Главная военная прокуратура по решению Печерского районного суда передала тысячу арестованных, задержанных Государственной пограничной службой и таможенными органами Украины железнодорожных полувагонов, это самый дефицитный товар в "Укрзалізниці", которые принадлежат Unison Group", - заявил Матиос.

Он подчеркнул, что соответствующее решение было вынесено до момента окончательного приговора по делу Клименко и до судебного решения о конфискации вагонов.

"Эти вагоны не будут простаивать", - сказал Матиос. По его словам, предполагаемый доход "Укрзалізниці" от использования полувагонов составит порядка 150 млн грн в год.

14 июля Матиос заявлял, что средства от эксплуатации тысячи железнодорожных вагонов направлялись Клименко на финансирование медиахолдинга "Вести".

28 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по решениям судов арестовано имущество подозреваемых по делу "налоговых площадок" на сумму 900 млн грн. Подозрение объявлено 46 лицам, среди которых руководители региональных налоговых, а также сам Клименко. Под стражей остается девять человек, еще 18 находятся под залогом на общую сумму 59 млн грн.

24 мая в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска в рамках уголовного производства относительно бывших чиновников налоговых администраций, которые подозреваются в причастности к организации и функционированию схем уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за схемой стоял экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, который находится в международном розыске.

14 июля военная прокуратура проводила обыски в 183 помещениях, которые, по данным силовиков, принадлежат Клименко. Обыски проводились в том числе в редакции радио "Вести".

Главный военный прокурор сообщил, что Клименко вывел в офшоры из государственного бюджета $12 млрд и приобрел на них бизнес и недвижимость по всей Украине.

Сам экс-министр опроверг информацию об обысках в своих компаниях.

Министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова Клименко был с декабря 2012-го по 27 февраля 2014 года. Сейчас он находится в международном розыске. Ему инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением, а также уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.