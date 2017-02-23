Прокуратура провела 25 обысков в деле об отчуждении острова Жуков

Следователи столичной прокуратуры и оперативники Управления защиты экономики Нацполиции в среду, 22 февраля, провели 25 обысков в рамках уголовного дела по факту принятия КГГА времен Леонида Черновецкого незаконных решений. Об этом прокуратура Киева сообщает в Facebook.

В частности, речь идет о незаконном отчуждении в 2007-2009 годах 45 га земли на Острове Жуков, стоимость которой только по нормативной оценке составляет свыше 80 млн грн. Во время обысков, к которым привлекли 115 человек личного состава, изъяли документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, денежные средства и тому подобное.

По фактам злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, прокуратура сообщила о подозрении экс-заместителю председателя КГГА - начальнику Главного управления земельных ресурсов КГГА, экс- начальнику юридического управления и экс-начальнику отдела землеустройства ГУ земельных ресурсов КГГА, а также человеку, который принимал участие в создании фиктивного кооператива. Следствие продолжается.

Накануне прокуратура Киева сообщила о подозрении экс-чиновникам команды бывшего киевского городского головы Леонида Черновецкого, которые отчуждали 45 га земли на территории заказника местного значения Остров Жуков.