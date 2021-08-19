Прокуратура провела обшуки в двох департаментах КМДА

Подільська окружна прокуратура Києва проводить обшуки в приміщеннях департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів міського бюджету під час капітального ремонту житлового фонду столиці.

"Слідством встановлено, що протягом 2019-2021 років групою осіб з числа керівників департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП" Спецжитлофонд ", КП" Житлоінвестбуд-УКБ "проведені підконтрольні тендерні закупівлі і залучені афілійовані з учасниками групи підрядні підприємства для виконання будівництва дошкільного навчального закладу в Святошинському районі, прокладки зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема в Деснянському районі, виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції території виробничо- складської бази під будівництво житлових будинків і складських будівель в Солом'янському районі, реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі та інших об'єктів в столиці", - повідомляє прес- служба Київської міської прокуратури.

Всього зазначена група осіб перерахувала афілійованим підрядникам понад 250 млн грн. При цьому, як встановлено слідством, роботи на зазначених та інших об'єктах будівництва проведені за завищеними цінами, частково не проведені або виконані неякісно, з порушенням вимог ДБН.

Попередній розмір збитків місцевому бюджету становить понад 30 млн грн. В даний час на підставі постанов суду тривають обшуки.

Також обшуки 19 серпня пройшли в приміщенні Управління туризму.

"Слідчі дії проведені, щоб знайти первинні фінансові документи і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з приводу необґрунтованого перерахування коштів за послуги з організації культурно- мистецьких заходів, які фактично не надавалися", - повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

По матерiалам: https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/