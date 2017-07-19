Прокуратуре разрешили доступ к документам "Приватбанка"

Прокуратура добилась доступа к документам "Приватбанка" по делу о доведении до банкротства, говорится в решении Печерского районного суда от 13 июля 2017 года.

В постановлении сказано, что Генеральная прокуратура просила доступ к документам, которые составляют банковскую тайну по банковским счетам "Приватбанка" в отношении юридических лиц. Перечень юрлиц, счета которых будут проверяться, приведены в постановлении суда.

Ранее глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак сообщил, что Генпрокуратура открыла дела о доведении "Приватбанка" до неплатежеспособности. Установлены системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн.

Напомним, что Минфин докапитализировал "Приватбанк" на 23,02% или на 38,56 млрд грн.

В Минфине сообщили, что в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля, не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса туманны.

Председатель правления "Приватбанка" Шлапак написал заявление об отставке.