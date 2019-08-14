Прокуроры Житомирской области с "пинка" Зеленского взялись за воров янтаря

Прокуратура Житомирской области после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря, начала уголовное производство.

Сообщение прокуратуры: "Прокуратура Житомирской области принципиально реагирует на совершение любых противоправных действий должностными лицами государственных и правоохранительных органов".

Детали: 12 августа в городе Олевске Житомирской области Зеленский провел совещание, на котором заявил о причастности местных правоохранителей к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов.

Президент также рассказал о "возможном получении ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности".

Прокуратура учла "пожелания" президента и внесла в реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Речь идет о ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

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Предыстория: Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.

12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря. На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.

Украинская правда