Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что решение о возложении специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам газа для населения по специальной цене повлечет за собой миллиардные убытки для государства.

Об этом он сказал журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Все дискуссии, какой должна быть цена, надо прекратить. Газ - это рыночный товар. Рынок это доказал. Надо просто передать формирования цены газа на рынок и передать регулятору возможность эффективно надзирать", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что этот вопрос не должен находиться в политической плоскости.

"Вопрос сверхприбылей во всем мире решается рентой. Надо вынимать эту прибыль и забирать в пользу государства", - отметил Коболев.

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По его словам, продолжение возложение специальных обязанностей на "Нафтогаз" до 2021 года будет означать потерю миллиардов прибылей.

Ранее на заседании правительства Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля сделать запрос в "Нафтогаз Украины", по какой цене он как трейдер готов поставлять газ для населения.