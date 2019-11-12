"Пропавший миллиард": заместители Смолия готовы взять на поруки экс-сотрудников НБУ

Члены правления Национального банка Украины готовы выступить поручителями для бывших сотрудников НБУ в деле о завладении 1,2 миллиарда гривен кредита, предоставленного ПАО "Виэйби Банк".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

На судебное заседание по избранию меры пресечения фигурантам дела пришли первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, а также заместители председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

На заседании они заявили ходатайство о готовности взять на поруки бывшего заместителя главы Нацбанка Александра Писарука и остальных семерых фигурантов дела.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении восьмерым бывшим и действующим сотрудникам Нацбанка в деле о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО "Виэйби Банк".

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн гривен до 30 млн гривен.

Среди подозреваемых - бывший первый заместитель председателя НБУ, бывший директор Генерального департамента банковского надзора; бывший исполняющий обязанности начальника управления Нацбанка Украины по г. Киеву и Киевской области, бывшие должностные лица ПАО "Виэйби Банк" - председатель наблюдательного совета, заместитель председателя правления банка и трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ПАО "Виэйби Банк".

По сообщениям СМИ, в деле фигурирует председатель правления "Райффайзен банка" Александр Писарук. До 2015 года он занимал должность заместителя председателя Нацбанка.

В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО "Виэйби Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил все необходимые для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, откликнулось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже во время досудебного следствия экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен против 1,8 млрд гривен, заявленных "Виэйби Банком".

Как следствие, служащими НБУ "Виэйби Банка" было предоставлено 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита.

В НАБУ отмечают, что ранее указанная банковская организация уже получала от Нацбанка 3 млрд гривен кредита, которые не вернули.

А в ноябре 2014 года "Виэйби Банк" вообще был признан неплатежеспособным.

На сегодня стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, до сих пор не вернули.