Прошу с пониманием отнестись к тому, что я не умею ходить назад, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что не умеет ходить назад, а двигается лишь вперед. Так премьер прокомментировал грядущие системные изменения в сфере здравоохранения, пишет 112.ua.

"Просил бы всех с пониманием отнестись к тому, что я не умею ходить назад, умею ходить только вперед. И убежден в том, что и команда правительства, и Минздрава тоже должна идти только вперед, понимая те важные высказывания, которые могут быть из медицинской среды, это абсолютно нормально. Я за диалог, за конструктив, за публичность в конце концов", - сказал Гройсман.

Гройсман отметил, что за годы независимости системой здравоохранения системно никто не занимался.

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