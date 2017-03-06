Против лидеров боевиков могут ввести новые международные санкции из-за "национализации" в "Л/ДНР"

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что против новых собственников украинских предприятий в ОРДЛО могут ввести точечные международные санкции

По словам замглавы Администрации президента Константина Елисеева, речь идет действительно о захвате, рейдерстве со стороны российской стороны, российских боевиков.

"Конечно, это рейдерство ни одной из цивилизованных стран мира не признается. Мы уже на сегодня имеем четкую позицию и стран- членов ЕС, и Соединенных Штатов Америки о непризнании - это первый этап. Второй этап - это введение точечных санкций против тех владельцев и тех компаний (в том числе, российских), которые могут в перспективе стать владельцами украинских предприятий. В-третьих, будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать. Как следствие, будет безработица, они перейдут в упадок", - сказал он.

"Поэтому я хотел бы, чтобы эти российские сторонники и российские боевики сто раз подумали перед тем, как осуществлять этот абсолютно непонятный и абсолютно неконструктивный шаг", - добавил Елисеев.

Как сообщалось, 27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" заявили, что требуют до 1 марта снять блокаду активистами оккупированных территорий. По их словам, если блокада не будет снята, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Боевики объявили, что перестроят все производственные процессы и ориентируют их на рынки России и других стран. В среду, 1 марта, боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.

По материалам: УНИАН