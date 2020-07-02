Прожитковий мінімум хочуть прив'язати до рівня середньої зарплати за рік

Профільний комітет Верховної Ради схвалив ініціативу про перегляд розміру прожиткового мінімуму

Профільний комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів порекомендував парламенту прийняти за основу законопроект No3515 - в ньому пропонується прив'язати прожитковий мінімум до рівня середньої заробітної плати в країні. Очікується, що прийняття цього проекту дозволить задовольнити основні потреби людей і підвищити рівень матеріальної забезпеченості незахищених груп українців.

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Якщо проект приймуть, то прожитковий мінімум буде встановлюватися в процентному співвідношенні до середньої зарплати за попередній рік з урахуванням рівня інфляції, очікуваного в поточному році.

Зокрема, в 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньомісячної заробітної плати за 2020 рік, у 2022 - не менше 41% і так далі. Планується, що кожен наступний рік процентне співвідношення буде збільшуватися на 1%, і до 2031 року прожитковий мінімум становитиме половину показника середньомісячної зарплати за 2030 рік.

Також в проекті вказується, що якщо фактичний прожитковий мінімум протягом трьох місяців більш ніж на 10% перевищуватиме розмір затвердженого прожиткового мінімуму, то уряд повинен буде розглянути питання про підвищення останнього.

Як повідомляється в пояснювальній записці, після схвалення цього законопроекту Верховній Раді також буде запропоновано зрівняти прожитковий мінімум і неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не прив'язувати розмір посадових окладів до прожиткового мінімуму, а для визначення розміру штрафів використовувати не прожитковий мінімум, а нову окрему розрахункову одиницю.

Один з авторів проекту, народний депутат фракції Слуга народу Галина Третьякова, зазначила, що до 1 липня прожитковий мінімум становив 2027 грн, а зараз - 2118 грн, що в два рази менше мінімальної зарплати в країні. Вона нагадала, що уряд анонсував підвищення зарплат до 5000 і 6000 грн, і підкреслила, що "прожитковий мінімум в країні поступово досягне реальної величини", за її підрахунками це буде 4686 грн.

15 червня міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що реальна вартість прожиткового мінімуму зараз становить 4200-4300 грн.

З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум, зараз він дорівнює 2118 грн.