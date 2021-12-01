Прожитковий мінімум в Україні зріс на 99 гривень

З 1 грудня 2021 року в Україні підвищується прожитковий мінімум. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір мінімальної пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про державний бюджет на 2021 рік.

Згідно із законом, мінімум зріс 99 гривень (на 4,3%) - з 2294 гривень до 2393 гривень. Це друге підвищення цього року.

Всього ж за рік прожитковий мінімум зросте на 9,3% (на 204 гривні) при цьому інфляція запланована Кабміном на рівні 7,3%. Разом з тим НБУ прогнозує більш значне зростання цін - на 9,6%.

Законом про держбюджет встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2021 року - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня-2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня-1921 Гривня, з 1 липня-2013 гривень, з 1 грудня-2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня-2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня-2379 гривень, з 1 грудня-2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Кабінет міністрів у січні схвалив законопроект щодо впорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень і плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.