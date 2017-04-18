Пшеница с Украины вместо дружбы с Россией (Dünya, Турция)

В импорте пшеницы «временно» открывается украинский занавес

С введением таможенной пошлины в 130% на импорт пшеницы из России импортеры нацелились на другие рынки. Импортеры, изучающие прежде всего украинский рынок, а также страны ЕС и дальние рынки, обеспечат большую часть потребности в пшенице за счет Украины. Украина производит 20 миллионов тонн пшеницы в год, при этом производство пшеницы с содержанием протеина более 12,5%, которая считается качественной пшеницей, — на уровне 300-500 тысяч тонн. Если учесть, что предпочтение отдается импорту качественной пшеницы, то понятно, что Украина сможет заполнить российский пробел лишь ненадолго. Импортеры пшеницы, отмечая, что решение по поводу России было принято «несвоевременно», полагают, что эта мера не будет носить долгосрочный характер, и российский рынок снова откроется. Турция в общей сложности осуществляет импорт пшеницы на сумму 892 миллиона долларов. Первое место занимает Россия с долей 55%. Импорт из России — 490 миллионов долларов. Из Украины в прошлом году было импортировано продукции на сумму 2,5 миллиарда долларов. На пшеницу приходится около семи миллионов долларов.

«Место России не заполнится, мера отменится»

«Понять, почему это решение было принято именно сейчас, сложно», — говорит глава Турецко-украинского делового совета Комитета внешнеэкономических связей (DEİK) Рушен Четин (Ruşen Çetin). Удовлетворить потребность в качественной пшенице, импортируемой из России, за счет других стран, непросто. Комментируя тот факт, что импортеры стали ориентироваться на украинский рынок, Четин поделился следующими сведениями: «Между российской и украинской пшеницей есть разница в качестве. Из России Турция в основном импортирует пшеницу с содержанием протеина более 12,5%, которую мы называем качественной пшеницей. На Украине производится 20 миллионов тонн пшеницы в год. Из них 300-500 тысяч тонн качественной пшеницы. Турция импортирует миллионы тонн пшеницы. Украина не сможет заполнить место России. Это временное решение. Пшеницу с содержанием протеина менее 12,5% Турция производит и сама. Судя по тому, что решение по поводу России было принято в такой период, у Турецкого зернового совета (TMO), наверное, есть запасы. Необходимо смягчение пошлины, введенной в отношении России. Федерация производителей муки Турции (TUSAF) тоже действует в этом направлении. Сезон пшеницы приближается. Начинается импорт. Это неправильная мера. Я убежден, что она отменится».

На внутреннем рынке проблем нет, закупки будут с Украины

Глава Союза экспортеров зерновых, бобовых, масличных культур и изделий Зекерия Мете (Zekeriya Mete) поделился своей точкой зрения на эту тему: «Запрет на импорт пшеницы из России несколько осложнил положение наших экспортеров. Запасы кончились, сейчас идет изучение новых рынков. Мы ведем работы для обеспечения закупок из других стран. Правительство ничего не сделало для экспортеров. Нет никаких стимулов. На внутреннем рынке у нас нет проблем. Мы вместе с производителями муки участвуем в выставке в Малайзии. Мы изучаем рынки и в дальних странах. В странах ЕС и на Украине мы тоже работаем над закупками».

До запрета в отношении России TMO инициировал тендер на импорт из ЕС

TMO заявлял о намерении провести международный тендер на импорт 230 тысяч тонн пшеницы из стран ЕС. TMO в своем заявлении привел следующие сведения: «С целью уравновесить цены на пшеницу высокого качества нашим учреждением 13.01.2017 будет проведен тендер на импорт хлебной пшеницы высокого качества происхождением из стран ЕС; продажа будет осуществляться в наших портах, что не создаст задержек для производителей муки».

В прошлом году урожай пшеницы упал больше чем на два миллиона тонн

По данным Института статистики Турции (TÜİK), в третьем квартале (июль, август, сентябрь) 2016 года турецкая экономика сократилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А в сельском хозяйстве произошел самый резкий спад за последние 20 лет. В то время как в первом и втором кварталах сельскохозяйственный сектор сократился на 5,6%, в третьем квартале года был установлен новый анти-рекорд при сокращении 7,7%. Урожай пшеницы упал более чем на два миллиона тонн по сравнению с предыдущим годом и составил 20,5 миллиона тонн.

Имам Гюнеш