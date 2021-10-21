Путін про ГТС України: "Екологи повинні були сказати, що її потрібно закрити"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що транспортувати газ до Європи газогоном "Північний потік-2" в обхід України екологічніше, ніж українською газотранспортною системою

Про це Путін сказав на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає "РБК-Україна".

"Газопровід "Північний потік-2" - це сучасні технології... Рух газу по дну Балтійського моря взагалі без викидів відбувається... У 5,6 рази викидів менше, ніж при транзиті через ГТС України. Ну тому що старенька вже", - сказав Путін.

При цьому президент РФ висловився на користь закриття української ГТС.

"Екологи повинні були б сказати, що її потрібно закрити, а вони вимагають збільшити обсяги", - додав Путін.

Раніше Газпром припинив транзит газу до Угорщини територією України.

У Кремлі заявили про наявність потенціалу для нарощування транзиту газу до ЄС в обхід України.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має залишатися надійним транзитером газу.

Газпром відмовився бронювати додаткові транзитні потужності України на листопад.