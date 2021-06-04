Володимир Путін у виступі на "Петербурзькому міжнародному економічному форумі" говорив про "Північний потік-2" і про Україну

Путін заявив про завершення прокладання першої нитки "Північного потоку-2"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якраз 4 червня завершене прокладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2" з загалом двох планованих.

"Лінійна робота цілком, включно з морською ділянкою, закінчена. З німецького боку труба підійшла, з російського треба їх трохи підняти і зварити. Все. Але прокладання саме завершене", - сказав він, виступаючи на засіданні "Петербурзького міжнародного економічного форуму".

Крім того, заявив Путін, цього тижня була забезпечена й готовність російської лінійної частини газового маршруту до компресорної станції "Слов'янська", яка є початковою точкою нового газопроводу і на яку газ уже поданий.

"Таким чином, "Газпром" готовий до заповнення газом "Північного потоку-2", - додав Путін, хоча з його попередніх слів випливає, що цілісний газопровід на цей момент іще не існує. Але, сказав він, постачання газу першою ниткою може початися приблизно через 10 днів, після того, як усі прокладені труби будуть зварені. Та врешті терміни початку постачання, за словами Путіна, будуть залежати він німецького регулятора.

Він до цього додав, що, на його думку, "цей проєкт економічно високоефективний, повністю відповідає найсуворішим екологічним стандартам і технічним вимогам".

Робота над другою ниткою газопроводу, за його словами, ще триває. Росія розраховує завершити її протягом півтора - двох місяців, сказав він.

Після цієї заяви Путіна акції російського газового монополіста "Газпром", який є стовідсотковим власником компанії-оператора нового газогону, зросли на Московській біржі на 1% і сягнули 274,25 рубля (3,75 долара) за акцію - до найвищої величини з середини 2008 року.

Крім того, у зв'язку з "Північним потоком-2", який має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, від якого дотепер відраджує, зокрема, транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією, Путін у своєму виступі говорив і про Україну.

Зокрема, сказав він, Росія могла б транзитувати через Україну більше газу, але цьому, мовляв, перешкоджає сама Україна, бо не має з Росією "нормальних відносин" (не згадуючи про причину відсутності таких відносин - гібридну війну, яку Росія веде проти України), а також нібито завищує вартість транзиту, бо має "монопольну можливість транзиту газу" (про низку інших газопроводів із Росії, які не йдуть через Україну, зокрема перший "Північний потік", Путін не згадав).

Занепокоєння України щодо втрати плати за транзит Путін прокоментував словами: "Ви думаєте, ми маємо всіх годувати? У нас що, обов'язок такий - усіх годувати?"

"Вони зараз отримують від нас за транзит 1,5 мільярда доларів, отримували б три, чотири, п'ять - самі своїми руками все зламали", - заявив президент Росії.

Але, за його словами, Москва виходить із того, що постачання газу до Європи буде зростати, і готова користуватися послугами газотранспортної системи України і після завершення нині чинного п'ятирічного контракту на транзит.

1 червня речник Кремля Дмитро Пєсков теж говорив про те, що Росія не має наміру відмовлятися від транзиту газу в Європу через територію України після завершення терміну чинності нинішнього контракту. Той контракт Україна, Росія і Євросоюз підписали наприкінці грудня 2019 року на 5 років із можливістю продовження до 2034 року.

3 червня, виступаючи на тому ж петербурзькому форумі, віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявляв, що будівництво газопроводу "Північний потік- 2" буде завершено до кінця 2021 року, до цього завершення залишилося прокласти ще близько 100 кілометрів труб (очевидно, йшлося про повну добудову обох ниток).

Російське агентство "РБК" з посиланням на джерело в "Газпромі" написало, що другу нитку можна буде добудувати днів за 40, і санкції проти суден, які здійснюють прокладання труб, цьому не завадять.

Газопровід "Північний потік-2", вартістю, за повідомленнями, 12 мільярдів доларів почали будувати дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав 2018 року. 2019-го, коли значна частина була вже збудована, будівництво надовго зупинили санкції США. 2020-го Росія почала відновлювати будівництво власними силами.

Росія, а також прихильники газопроводу в Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

Радіо Свобода

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