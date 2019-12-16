Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они обсудили перспективы транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток - 2", сообщается на сайте президента РФ.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины", - заявили в Кремле.

Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога.

Ранее сообщалось, что Украина готова обсудить с Россией различные варианты транзита газа.

Напомним, на встрече в "нормандском формате" в Париже стороны обсудили вопросы транзита газа и "договорились договариваться дальше".

9 декабря в Париже состоялось заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Во время этого обсуждались прекращение огня на Донбассе, возвращение всех украинских политзаключенных, контроль над украино-российской границей и проведение местных выборов.