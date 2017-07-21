Путин лично давал гарантии властям Германии, что турбины Siemens не попадут в Крым - СМИ

По данным источника немецкого издания WirtschaftsWoche, Siemens поверила обещанию президента РФ Владимира Путина, которое тот дал на встрече с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем.

Во время встречи в Москве с министром экономики и энергетики Германии Зигмаром Габриэлем в сентябре 2016 года, президент России Владимир Путин лично пообещал, что четыре газовые турбины компании Siemens не будут использоваться в Крыму. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило немецкое издание WirtschaftsWoche.

Источник издания сообщил, что на встрече также присутствовал посол Германии в Москве, Рюдигер фон Фрича. Немецкие власти после встречи с Путиным проинформировали Siemens про обещание российского лидера и в компании положились на его слово.

Представитель немецкого министерства экономики и энергетики отказался комментировать содержание закрытых переговоров. В Siemens также не захотели подтвердить или опровергнуть эту информацию.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщило, что две турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. Они якобы предназначены для использования на будущей электростанции в этом городе.

6 июля компания Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, а на следующий день сообщила о создании рабочей группы, которая займется расследованием инцидента.

10 июля в Siemens отметили, что две из четырех поставленных в Россию газовых турбин были перемещены в Крым против воли производителя.

11 июля Siemens подала в суд иски по делу о поставках газовых турбин в аннексированный Крым. Компания также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций в связи с незаконным перемещением в оккупированный Крым четырех газотурбинных установок.

12 июля Reuters сообщило о поставке в Крым еще двух турбин, схожих с теми, которые производит Siemens. В немецком концерне эту информацию опровергли.