Путин не исключает сохранение транзита российского газа через Украину

После 2019 года Российская Федерация может сохранить транзит газа через территорию Украину в Европейский союз в случае, если это будет экономически целесообразно.

Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает российское издание Прайм.

"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину, если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину. Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности", - отметил Путин.

Отметим, российская компания "Газпром" намерена построить два новых морских газопровода для поставок в Европу - по дну Балтийского и Черного морей. В то же время российская сторона рассматривает вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что после 2019 года, когда истечет срок контракта, Россия может отказаться от транзита газа через территорию Украины. Глава "Нафтогаза" допускает, что в случае, если Россия реализует проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток", Россия может прекратить транзит газа в Европу через Украину. Однако при этом газ для европейцев подорожает.

Российской энергетической компании "Газпром" придется самостоятельно покрыть все расходы на строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с тем, что австрийская компания OMV и остальные европейские партнеры отказались финансировать проект.