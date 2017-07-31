Путин подписал закон о списании долгов крымчан в банках Украины

После вступления этого закона в силу в Крыму будет принят закон, который позволит полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписан закон об уточнении порядка погашения задолженностей физических лиц, проживающих на территории аннексированного Крыма или в Севастополе.

Как указано в документе, "заемщику предоставляется право обратиться в Фонд защиты вкладчиков с уведомлением об отказе от взаимодействия с лицом, имеющим право требовать погашения задолженности (коллектором - ред.), и о готовности урегулировать возникшие разногласия только с участием Фонда".

Также указано, что закон расширяет возможности Фонда по реструктуризации задолженности заемщиков.

Ранее назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после вступления в силу принятого Госдумой России закона, устанавливающего возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором, а через российский Фонд защиты вкладчиков, будет принят закон в Крыму, который позволит полностью списать долги по кредитам до 5 млн рублей (2,1 млн гривень).