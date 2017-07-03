Путин включил прибрежные воды оккупированного Крыма в "свободную экономическую зону региона" - СМИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон О включении внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии оккупированного Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны (СЭЗ) региона".

Об этом сообщают российские СМИ, передает Интерфакс-Украина.

"Новый закон размещен в субботу на официальном портале правовой информации. В октябре 2016 года правительство России одобрило проект изменений в закон, расширяющий крымскую СЭЗ. Госдума приняла закон 21 июня 2017 года, Совет Федерации РФ одобрил документ 27 июня", - указано в сообщении.

Принимая подобное решение, правительство РФ предполагало, что включение вод вблизи оккупированного Крыма в состав СЭЗ "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны, и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

Напомним, что Совет ЕС завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В опубликованном Советом ЕС официальном коммюнике говорится, что это решение следует из информации, которую президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель доложили 22 июня Европейскому Совету о ситуации с выполнением Минских соглашений. "Эта оценка открыла путь продлению санкций на новый период в шесть месяцев", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

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