Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены...

... в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня", - заявил Путин пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"А то, что газ этот - российский, сомнений нет; никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс. Но Бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны просто - и для конечных потребителей, для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - добавил президент РФ.

Говоря о состоявшемся на днях в Брюсселе очередном раунде консультаций по газу, российский лидер упомянул об оценке их итогов, которую дали некоторые чиновники Еврокомиссии.

"Мы знаем оценки некоторых чиновников Евросоюза, Еврокомиссии по поводу того, как прошли эти переговоры. Наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров", - подчеркнул Путин.

Он также затронул сопровождающие эту тему судебные споры. "Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, 7 миллиардов долларов пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины, хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании", - отметил российский лидер.

"Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон", - убежден он.