Пять из шести ТЭС Украины прекратили работу

Славянская теплоэлектростанция (Николаевка, Донецкая область) компании Донбассэнерго прекратила производство электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Таким образом, пять из шести ТЭС в настоящий момент прекратили работу с целью экономии антрацита.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работу остановили Трипольская и Змиевская ТЭС компании Центрэнерго, а также Криворожская и Приднепровская ТЭС компании ДТЭК.

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