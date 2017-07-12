Qatar Airways начнет летать в Украину с 28 августа - Омелян

С 28 августа авиакомпания Qatar Airways будет осуществлять ежедневные полеты из Дохи в Борисполь. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам этому предшествовала кропотливая работа с обеих сторон.

"Этому предшествовали и переговоры на уровне авиационных служб обеих стран, и слаженная работа Министерства, Посольства Украины в Катаре, Госавиаслужбы и аэропорта Борисполь. У пассажиров всегда должен быть выбор, и чем больше авиакомпаний будет выбирать украинские аэропорты для осуществления рейсов, тем лучше будет развиваться авиационная отрасль в целом. " - написал Омелян.

Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны Дохе. Авиакомпания обслуживает 144 направления по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании, что делает ее одной из немногих компаний, которая летает на все пять населенных континентов планеты. Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высокий пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.

В 2016 году авиакомпания Qatar Airways возглавила мировой рейтинг лучших авиакомпаний. Ранее она занимала вторую позицию в ТОП авиаперевозчиков по версии британской маркетинговой компании Skytrax.

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Как сообщалось накануне, крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок, сославшись на публичный конфликт с руководством аэропорта "Борисполь".