Qatar Airways запустит рейсы в Киев в 2017-2018 годах

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways анонсировал запуск рейсов в Киев в 2017-2018 годах, передает Reuters.

Кроме Киева, Qatar Airways откроет 12 новых направлений, в том числе в Кардифф, Малагу, Миконос, Аккру, Прагу, Момбасу и Абиджан.

Известно, что авиакомпания Qatar Airways выполняет рейсы в более чем 150 пунктов назначения, из которых все являются международными.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала в Государственную авиационную службу Украины заявки на получение прав на полеты по маршрутам Киев-Манчестер (Великобритания), Киев- Скавста (Швеция), Киев-Эйндховен (Нидерланды) и Киев-Римини (Италия). Об этом свидетельствует повестка дня заседания комиссии по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий на 28 апреля 2017 года, размещенная на сайте Госавиаслужбы.