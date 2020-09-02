Рішення Печерського суду про виплату Суркісам 350 млн доларів "Приватбанку" буде оскаржено - НБУ

У НБУ наполягають, що в 2016 році було прийнято абсолютно правомірне рішення про конвертацію коштів осіб, пов'язаних з колишніми власниками банку.

Рішення судді Печерського суду Сергія Вовка про виплату братам Суркісам 350 млн доларів коштів державного "Приватбанку" буде оскаржено. Це випливає з заяви Національного банку України, поширеного увечері в середу, 2 вересня.

"Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію "Приватбанку" і докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків", - йдеться в заяві регулятора.

Рішення про конвертацію коштів депозитів осіб, пов'язаних із колишніми власниками "Приватбанку", після його націоналізації в НБУ назвали "справедливим і адекватним" "з огляду на кошти, витрачені державою на порятунок "Приватбанку" і фінансової системи".

"Сьогодні "Приватбанк" є частиною стабільної і прозорої банківської системи", - підкреслили в Нацбанку.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський суд задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до "Приватбанку" і зобов'язав держбанк виплатити їм 350 млн доларів (10 млрд гривень). У таку суму позивачі оцінили суму депозитів і відсотків за ними, які були оформлені до його націоналізації.

Позиція "Приватбанку" полягає в тому, що всі його зобов'язання перед компаніями Суркісів були виконані в ході конвертації їх коштів в акції банку.

У червні Велика палата Верховного суду частково задовольнила касаційну скаргу Нацбанку, Кабміну і Приватбанку,скасувавши рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсними договорів обміну їх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Тим часом Приватбанк звернувся до правоохоронних органів за правовою оцінкою дій держвиконавця. Оскільки банк 5 травня отримав чотири нові постанови про примусове виконання рішення суду від 9 лютого 2017 року про виплату на користь шести офшорних компаній братів Суркісів більше $ 250 млн.