Різкого підняття тарифів на електрику не буде, для багатьох ціна не зміниться - Никифоров

До 24 серпня в Україні мають напрацювати та оприлюднити рішення щодо тарифів на електроенергію.

Про це на брифінгу повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров.

"Це рішення останнього виїзного засідання РНБО минулого тижня у Краматорську. Зараз уряд, НКРЕКП опрацьовують це рішення - якою саме має бути система плати за електроенергію і ціни. РНБО на це виділило певний час, думаю, що до Дня Незалежності, найімовірніше раніше, побачимо хто і скільки має платити", - сказав Никифоров.

Від імені Президента, Никифоров наголосив, що різкого підняття тарифів на електроенергію, не буде. "Для багатьох його не буде взагалі, це принципова позиція Президента. Володимир Зеленський прекрасно розуміє, що вже зараз є верстви населення, яким навіть нинішні тарифи завеликі і непосильні", - зазначив Никифоров.

Також він додав, що Президент та члени РНБО стежать за ситуацією на енергетичному ринку в контексті підготовки до опалювального сезону, і будь- які намагання гравців у цій царині розбалансувати енергетику отримають жорстку відповідь від держави.

Як повідомляв секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, РНБО розглядає можливість введення тимчасових адміністрацій до приватних енергокомпаній, якщо виникне загроза нацбезпеці. Також Данілов розповів, що влада не дасть маніпулювати тарифами, і є завдання не допустити підвищення цін на електроенергію для уразливих верств населення.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив дію спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно продажу електроенергії для населення до 31 серпня, зберігши ціну 1,68 грн/кВт-год.

