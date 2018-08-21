Работающим пенсионерам сохранят все соцвыплаты - Минсоцполитики

Социальные выплаты работающим пенсионерам отменять не будут.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Как отмечают в ведомстве, работающим пенсионерам для сохранения выплат нет надобности выбирать между пенсией и зарплатой.

"Министерство социальной политики официально сообщает, что указанная информация не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров, и была проведена пенсионная реформа", - отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что ни правительство, ни ведомство не намерены ограничивать права пенсионеров, которые работают.

В то же время, введенная с октября 2017 года норма о 15-процентном уменьшении пенсионных выплат работающим пенсионерам отменена.

В начале марта 2018 года Министерство социальной политики в рамках пенсионной реформы заявило о намерениях ввести законодательные изменения для того, чтобы во время начисления пенсии роль стажа была более весомой, чем роль заработной платы, тем самым повысив сумму пенсионных выплат для людей с большим трудовым стажем и небольшой зарплатой.