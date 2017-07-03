Работодателей обяжут брать на работу людей старше 45 лет

Украинских работодателей обяжут создавать рабочие места для людей возрастом 45 лет и старше.

Такое заявление сделал министр соцполитики Андрей Рева, передает Радио Свобода.

Обязательство коснется предприятий, в которых работают не менее восьми наемных работников.

- Касательно гарантий, людям предпенсионного возраста в законе предусмотрели обязанность всех работодателей, использующих наемный труд, численностью от 8 работников и более, обязательно предусматривать места для людей в возрасте от 45 лет, - сказал Рева.

По его словам, механизмы контроля будут прописаны, а право контроля передадут Государственной службе труда.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева пообещал рост пенсий на несколько тысяч гривен тем, кто много работал и хорошо зарабатывал.

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