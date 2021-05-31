Верховній раді рекомендують стимулювати українців за кордоном повернутися на батьківщину. Комітет з питань соціальної політики рекомендує ВР ухвалити відповідний законопроект No4669 з основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Документ пропонує стимулювати громадян України, які працюють за кордоном, повернутися на батьківщину. Передбачається надання державної допомоги на започаткування підприємницької діяльності.

Згідно з законом, граничний розмір допомоги для економічної реінтеграції для трудових мігрантів не буде перевищувати 150 тисяч гривень. Це у 2,5 раза вище за максимальний розмір одноразової виплати по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, що надається за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік складе 108 млн гривень:

50 млн грн з державного бюджету на поворотній основі (для українців, які мають страхових стаж менш як 10 років);

58 млн грн з бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на безповоротній основі (для громадян України, які мають страхових стаж понад 10 років).

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній раді включити законопроект No4669 до порядку денного сесії та прийняти за основу за результатами розгляду у першому читанні, альтернативний законопроект No 4669-1 рекомендовано включити до порядку денного та відхилити", - вказано у повідомленні.

Верховна рада хоче запровадити страхування на повернення українських туристів з-за кордону. Це передбачає відповідний законопроект No4162.