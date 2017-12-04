Рада должна принять бюджет-2018 на этой неделе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада примет проект государственного бюджета на 2018 на этой неделе. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Втором всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, меняющие жизнь" 4 декабря в Киеве.

"Совместными усилиями, я надеюсь, что мы имеем большие шансы на этой неделе принять закон о государственном бюджете на 2018 год в Верховной Раде Украины", - заявил Порошенко.

По словам президента, ранее вместо того, чтобы в семьях праздновать Новый год, народные депутаты "где-то примерно в 5 утра, с первой зарей" принимали госбюджет.

"А тут в начале декабря решительными усилиями мы делаем все, чтобы страна была с бюджетом", - добавил президент, отметив, что "это не значит, что у нас нет дискуссий и серьезных вещей, которые способствуют доработке бюджета".

Напомним, 14 ноября, Верховная Рада одобрила бюджет-2018 в первом чтении. Сгласно закону, крайним сроком для рассмотрения проекта госбюджета в первом чтении является 20 октября. В этот срок Рада не уложилась, несмотря на то, что правительство внесло проект бюджета в парламент вовремя - 15 сентября.

Для принятия бюджета во втором чтении у ВР было законное время до 20 ноября. Этот срок тоже уже пропущен. Третье чтение, если таковое понадобится, должно было состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины - 1 декабря.