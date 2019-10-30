Рада ликвидировала двойное налогообложение с Кипром

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона 0003 о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы был разработан, поскольку в процессе переговоров с кипрской стороной были согласованы изменения, которые необходимо внести в Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

От принятия этого закона зависит вступления в силу Протокола и, соответственно, внесение изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Напомним, вчера, 29 октября, парламентарии ратифицировали соглашение с правительством США о налоговых требований к иностранным счетов.