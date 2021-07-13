Рада не підтримала легалізацію канабісу

За законопроект щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях проголосувало 184 депутати.

Депутати не підтримали законопроект No 5596 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності, який регулює обіг канабісу. За проголосувало 184 депутати. Також депутати не підтримали відправлення на доопрацювання (за 219 депутатів). Авторами законопроекту була група депутатів від різних фракцій, серед яких Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Галина Третьякова, Михайло Радуцький та інші.

Представник "слуг народу" Максим Бужанський сказав, що це законопроект "про гроші, а не про страждання" і закликав голосувати проти. При цьому він посварився зі своїм колегою по фракції Михайлом Радуцьким, який виступав одним із основних лобістів проекту. Бужанський вказав, що тим паче треба голосувати проти, якщо проект підтримує Радуцький.

Тезу про те, що законопроект про гроші підтримала представник "Довіри" Лариса Білозір.

Юлія Тимошенко від "Батьківщини" закликала голосувати проти, бо на її думку це підтримка цього законопроекту призведе до легалізації важких наркотиків. Що хотіли депутати

Депутати пропонували внести зміни до законів "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та до Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Отже, пропонується визначення "лікарські коноплі з низьким вмістом тетрагідроканабінолу - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких становить від 0,2 відсотка до 1 відсотка; лікарські коноплі з високим вмістом тетрагідроканабінолу - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких перевищує 1 відсоток; промислові коноплі - сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі яких не перевищує 0,2 відсотка.

Пропонується зазначити, що до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не належать промислові коноплі, товари, які вироблені з них, продукти їх переробки, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує 0,2 відсотка.

Регулювати обіг канабісу повинен Уповноважений орган у сфері обігу лікарських конопель, який визначається Кабінетом міністрів України. Його функції можуть бути розподілені між кількома органами виконавчої влади та їх структурними підрозділами.

Основними функціями уповноваженого органу з лікарських конопель є:

- ліцензування господарської діяльності з обігу лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених із них препаратів у порядку, встановленому законом, включаючи право зупинення дії такої ліцензії або її анулювання повністю або частково у разі недотримання вимог щодо провадження відповідного виду діяльності, встановлених законом;

- розробка пропозицій щодо нормативних актів, вимог та стандартів у сфері обігу лікарських конопель, продуктів їх переробки та виготовлених із них препаратів;

- збір та обробка інформації, яка подається на виконання вимог щодо звітності;

- здійснення заходів контролю за дотриманням щодо провадження діяльності у сфері обігу лікарських конопель тощо.

Щоб отримати ліцензію на виготовлення канабісу, суб'єкту господарювання потрібен дозвіл Національної поліції на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів.

У ліцензіях на здійснення діяльності з культивування лікарських конопель зазначається перелік сортів рослин, які дозволяється культивувати, характеристики, площі й адреси (географічні координати) об'єктів та приміщень, в яких дозволяється здійснювати таку діяльність відповідно.

Такий дозвіл видається суб'єкту господарювання Національною поліцією на безоплатній основі на строк дії ліцензії.

Судебно-юридическая газета

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