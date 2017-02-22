Рада одобрила участие Украины в программе ЕС COSME для бизнеса с бюджетом 2,3 млрд евро

COSME - одна из ключевых программ Евросоюза, которая направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительством Украины и Европейским Союзом об участии в программе ЕС "Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME) (2014- 2020)". Проект закона No0130 поддержали 226 народных депутатов.Соглашение было подписано 4 мая 2016 года в Брюсселе.

Участие Украины в программе COSME определено в Дорожной карте по поддержке ЕС краткосрочных приоритетов Украины (европейская повестка дня реформ для Украины), включено в План восстановления Украины на 2015-2017 годы.

COSME - программа ЕС, направленная на создание благоприятных условий для развития МСП, реализуемой в рамках стратегии "Европа 2020". Программа COSME рассчитана на период 2014-2020 годы с общим бюджетом в размере 2,3 млрд евро.

Подробнее о программе и перспективах украинского бизнеса читайте в статье Ярослава Жалило Евроассоциация и новые возможности для развития малого бизнеса в Украине в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".