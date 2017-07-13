Рада одобрила законопроект о пенсионной реформе

Депутаты Верховной Рады проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта No6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".

В поддержку законопроекта проголосовали 282 народных депутата.

Напомним, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет. Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

Подробнее о пенсионной реформе в Украине читайте в материале "Первоочередная реформа. Какая судьба ждет будущих пенсионеров?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".