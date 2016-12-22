Рада отказалась от выплаты компенсации за разрушенное в ходе АТО жилье

Верховная Рада отказалась предусмотреть осуществление компенсационных выплат для частичного возмещения стоимости строительства и приобретения жилья, разрушенного или поврежденного в результате проведения антитеррористической операции (АТО).

За принятие законопроекта No4301 за основу проголосовали 130 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

За отправку документа на повторное первое чтение проголосовали 174 депутата при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, возмещение убытков должно было происходить в 2016- 2017 годах за счет средств государственного бюджета по отдельной бюджетной программе, реализуемой Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В законопроекте был прописан порядок проведения оценки размеров убытков и предоставления компенсации.

Для проведения оценки размеров убытков органами местного самоуправления должна была создаваться специальная комиссия.

Обследование объектов производилось бы на основании заявления и документа, подтверждающего право собственности на объект или факт проживания в помещении собственника объекта, нанимателя объекта государственного или общественного жилищного фонда (кроме служебного жилья) или членов их семей, или их законных представителей, который предоставлялся бы в органы местного самоуправления.

Также предлагалось ввести категории повреждений объектов: 1 категория - разрушен, непригоден для дальнейшего проживания, восстановлению не подлежит; 2 категория - объект поврежден, строительные конструкции, инженерные сети и системы подлежат капитальному ремонту; 3 категория - объект имеет незначительные повреждения, строительные конструкции, инженерные сети и системы подлежат текущему ремонту.

Объем компенсации зависел бы от категории повреждения жилья.

Средства для возмещения убытков зачислялись бы на специальный лицевой счет владельца жилья (заявителя), открытый в банке, и могли бы использоваться исключительно для строительства или приобретения жилья, капитального или текущего ремонта.

В сентябре Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) призывало Украину разработать программу компенсаций внутренне перемещенным лицам за разрушенное и утраченное жилье.