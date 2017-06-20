Рада планирует усовершенствовать порядок эмиссии ценных бумаг

Верховная Рада Украины приняла за основу доработанный законопроект No5592 относительно раскрытия информации на фондовом рынке, совершенствования порядка эмиссии ценных бумаг и расширения возможностей для привлечения капитала. Документ поддержал 231 парламентарий, передает корреспондент РБК- Украина.

Так, в доработанном законопроекте уточнена и согласована терминология. Подчеркнем, что предусмотрены нормы о запрете юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против Украины, или прямо или косвенно контролируются лицами - резидентами такой страны, осуществлять эмиссию ценных бумаг в Украине.

Кроме того, предусмотрены нормы о запрете регистрации выпуска ценных бумаг, если эмитент зарегистрирован на временно оккупированной территории Украины или территории проведения антитеррористической операции.

Также во избежание злоупотреблений при реализации преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии планируется установить, что решение о неиспользовании указанного преимущественногоправа акционерами публичного акционерного общества принимается более чем тремя четвертями голосов (75%) акционеров от их общего количества, а решение о неиспользовании этого права акционерами частного акционерного общества принимается более 95% голосов акционеров от их общего количества.

Вместе с тем законопроектом сохранена направленность на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг.

Напомним, Рада отправила на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект No6027 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения доверия между банками и их клиентами".