Рада приняла изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона No6776-п "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

В документе говорится о постепенном повышении специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен на 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук. Читайте также: Депутаты отправили на второе чтение законопроект о кредитном реестре

Принятие проекта Закона позволит увеличить поступления в Сводный бюджет Украины. Общие поступления от внедрения норм этого законопроекта в 2018 году составят 12,460 млрд грн, в том числе за счет индексации ставок налогов (рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и воды и рентной платы за пользование недрами, не связанными с добычей полезных ископаемых, а также экологического налога) - 716,3 млн грн и за счет увеличения ставок акцизного налога на табачные изделия 11,744 млрд грн.